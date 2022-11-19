Естонія і Латвія планують спільну закупівлю військової техніки

Естонський Державний центр оборонних інвестицій спільно з латвійськими колегами планують закупівлю військової колісної транспортної техніки на 693 мільйони євро, з них 410 мільйонів відведено Естонії, повідомляє Європейська правда.

Договір про закупівлі укладається на 10 років.

Виділені гроші будуть розподілені між трьома інстанціями: Збройними силами Естонії, Кайтселійтом і Департаментом поліції та прикордонної охорони. Збройним силам потрібні позашляховики, вантажівки, а також спецтехніка - крани і буксири. Найстаріші вантажівки Збройних сил, які досі використовуються, були вироблені в 1970-х роках.

"Результат закупівлі залежатиме від цін на автомобілі. Збройні сили Естонії прогнозують від 1000 до 2000 машин" , - пояснив начальник відділу техніки і систем озброєння Сил оборони Херко Сепп.

Закупівля розділена на дві частини: вантажопідйомність транспортних засобів до 5 тонн і вище п'яти тонн. У рамках угоди також заплановано як технічне обслуговування і ремонт, так і запасні частини та можливість перебронювання.

"Звичайно, складно буде точно припустити, за якими цінами відбуватиметься купівля. Як ми можемо бачити, ситуація важка в усіх сферах. Але наш прогноз такий, що ціни на автомобілі не повинні піднятися більш ніж на 25%" , - сказав представник Державного центру оборонних інвестицій Ерко Сепрі.

Перші транспортні засоби можуть з'явитися в Естонії вже в третьому або четвертому кварталі 2023 року.