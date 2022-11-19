У Білому домі заперечили тиск на Україну щодо переговорів з РФ

Білий дім заявив у п'ятницю, що тільки президент України Володимир Зеленський може прийняти рішення про початок мирних переговорів з Росією, відкинувши думку про те, що США тиснуть на Київ для переговорів, повідомляє Українська правда.

"Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів - це наступна найкраща річ після того, як Путін просто виведе свої війська" , - заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

За словами Кірбі, ніхто в США не підштовхує Зеленського до переговорів з РФ.

"Ми також сказали, що Зеленський сам має визначити, чи готовий він до переговорів і коли та як ці переговори виглядатимуть" , - сказав Кірбі.

Цей коментар пролунав через два дні після того, як головний генерал Пентагону, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, припустив, що після великих перемог на полі бою і значного ослаблення російських сил, Київ може скористатися цим і почати переговори про припинення війни.

Міллі зазначив, що малоймовірно, що українські сили зможуть незабаром відвоювати всі окуповані Росією землі, особливо Крим, який Москва захопила у 2014 році. Але Кірбі наголосив, що ніякого тиску немає і що США не вживають власних дій.

"Ми не збираємося вести дискусії з росіянами про припинення війни в Україні без участі України в цій розмові" , - сказав він.