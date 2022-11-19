Планові відключення електроенергії застосували у всіх регіонах України

У суботу, 19 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень, повідомляє Економічна правда.

"19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються" , – йдеться в повідомленні "Укренерго".

Планові відключення застосовують внаслідок ракетних атак країни-терориста на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

Застосування погодинних відключень передбачає, що певні групи споживачів за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті, в особистому кабінеті, або в соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).