Мінінфрастурктури: з Одеси відправили зафрахтоване ООН судно із зерном для Ефіопії

За останні два дні з портів Великої Одеси вийшли дев'ять суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

Зокрема, сьогодні відправлено балкер BOZBURUN-M із 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії. Це вже восьме за рахунком судно, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії.

За даними міністерства, наразі в портах Великої Одеси під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

Усього з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Раніше зернову угоду, яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.