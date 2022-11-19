Генштаб оновив дані про втрати російських військ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив﻿ оновлені дані про втрати російських військ в Україні в живій силі й техніці з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 83880 (+420) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2885 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7),

артилерійських систем – 1867 (+2),

РСЗВ – 393 (+0),

засоби ППО ‒ 209 (+0),

літаків – 278 (+0),

гелікоптерів – 261 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2),

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Дані уточнюються.