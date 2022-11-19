Генштаб оновив дані про втрати російських військ
Генеральний штаб ЗСУ повідомив оновлені дані про втрати російських військ в Україні в живій силі й техніці з початку повномасштабного вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 83880 (+420) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2885 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7),
- артилерійських систем – 1867 (+2),
- РСЗВ – 393 (+0),
- засоби ППО ‒ 209 (+0),
- літаків – 278 (+0),
- гелікоптерів – 261 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0),
- крилаті ракети ‒ 480 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2),
- спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
Дані уточнюються.