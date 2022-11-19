До Херсона прибув перший від початку повномасштабної війни потяг

До звільненого від російських окупантів Херсона у суботу, 19 листопада, прибув перший від початку повномасштабної війни потяг. Люди на вокзалі зустрічають рейс із прапорами України та квітами, повідомляє Новое время.

Як повідомляє місцеве видання "Мост", на потязі приїхали 200 пасажирів. У складі є також багажний вагон із посилками та листами.

Потяг вирушив із Києва напередодні, 18 листопада. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що на честь цього там виконав кілька пісень музикант Олег Скрипка. За його словами, потяг до Херсона прибув без запізнень о 10-й.

14 листопада перший з 24 лютого поїзд вирушив до Миколаєва. Фандрейзингова платформа UNITED24 разом з Укрзалізницею запустили продаж квитків до Херсона, Сімферополя, Севастополя Донецька, Луганська та Маріуполя. Для поїздки до останніх п’яти їх можна буде використати одразу після деокупації міст.