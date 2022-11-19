Британська розвідка: РФ здійснила найбільшу емісію боргових зобов’язань
РФ провела найбільшу в історії емісію боргових зобов’язань за один день, залучивши 820 млрд рублів ($13,6 млрд), повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться в повідомленні розвідки Великої Британії.
"16 листопада 2022 року Росія здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов'язань за один день, залучивши 820 млрд рублів (13,6 млрд дол)Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом підтримки витрат на оборону, які значно зросли після вторгнення в Україну", – йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, задекларовані витрати Росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів (84 млрд доларів), що більш ніж на 40% перевищує попередній бюджет, оголошений у 2021 році.
Додається, що розмір цього аукціону з високою ймовірністю вказує на те, що Міністерство фінансів Росії сприймає поточні умови як відносно сприятливі, але очікує все більшої невизначеності у фіскальному середовищі протягом наступного року.