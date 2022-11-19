Україна повернула з російського полону трьох морських піхотинців — ВМС

З російського полону повернули трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ у суботу, 19 листопада.

Бійцям надали медичну та психологічну допомог.

"Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг „Своїх не полишаємо“ для нас не просто слова" , — заявили у ВМС.

9 жовтня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 50 українських захисників і двоє цивільних. 17 жовтня з полону окупантів повернули 108 українок.