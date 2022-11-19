Посольство: Німеччина передала Україні вже 30 САУ Gepard
З початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні 30 зенітних установок (САУ) Gepard. Ці зенітки є ефективною зброєю проти іранських дронів Shahed-136, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це йдеться в Twitter посольства Німеччини в Україні.
"На захисті українського неба: з початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок (САУ) Gepard. Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури", - йдеться у твіттері.