У Міноборони спрогнозували, коли ЗСУ увійдуть до Криму та закінчиться війна

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов припустив, що ЗСУ можуть повернутися до окупованого Криму до кінця грудня цього року, а вся війна, розв’язана Росією, завершиться до весни наступного, повідомляє Новое время.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News у суботу, 19 листопада.

На запитання, чи робить успіх звільнення від росіян стратегічно важливого Херсона, що був під окупацією понад вісім місяців, більш ймовірним досягнення інших цілей, зокрема повернення Криму, Гаврилов відповів: "Це питання часу".

"Це лише питання часу і, звичайно, ми хотіли б зробити це раніше, ніж пізніше" , — сказав він.

За словами заступника міністра оборони, цьому може сприяти подія «чорного лебедя» — щось непередбачуване, наприклад, крах режиму диктатора Володимира Путіна. Також він не виключає і "військовий варіант з якоюсь комбінацією сил, ресурсів і чогось іншого".

"Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Можливо, можливо. Не виключено, що так буде" , — додав він.

Гаврилов переконаний, що українські війська продовжуватимуть воювати взимку, не збавляючи темпів та попри виснаження, оскільки будь-яка пауза в операціях "дасть російській стороні більше шансів поповнити свої запаси та ввести підкріплення".

Висловлюючи думку щодо того, коли може закінчитися повномасштабна війна, заступник міністра оборони наголосив, що йому як військовому важливо бути готовим до тривалої боротьби, якщо Росія зможе організувати підкріплення.

"Звичайно, у такому випадку війна затягнеться. Але моє відчуття таке, що до кінця весни ця війна закінчиться" , — сказав він.

У жовтні глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що до літа 2023 року війна має закінчитися, а вже до кінця 2022-го будуть значні перемоги ЗСУ. Коментуючи цю заяву президент Володимир Зеленський сказав, що Київ обирає як закінчити війну Росії проти України, але точних термінів закінчення бойових дій не знає.