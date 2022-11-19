"Укрпошта" доставила в Херсон перші посилки з початку вторгнення

До Херсона прибуло близько 2 тисяч посилок, які Укрпошта не могла доставити адресатам через повномасштабне вторгнення та окупацію міста. Посилки доставив спеціальний поштовий вагон у складі потягу Київ-Херсон, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

Також компанія вже надіслала до Херсону марки воєнного часу, конверти, листівки та періодичні видання — ті, що за передплатою та для роздрібного продажу.

Все це, а також продукти і товари першої необхідності, можна придбати у шести відділеннях Укрпошти в Херсоні, що відновили роботу на цьому тижні:

73002, вул.Перекопська, 151;

73003, просп. Ушакова, 41;

73008, вул.Чорноморська, 64;

73020, вул.Лавреньова, 11;

73021, вул.Шенгелія, 4;

73039, просп.200-річчя Херсону, 43.

За даними компанії, відправляти нові посилки з чи в Херсон можна буде з 21 листопада. Крім того, буде доступна доставка Укрпоштою замовлень з онлайн-магазинів. Також доставка наявна у більшості аптечних мереж.

Загалом державна компанія працює у 73 населених пунктах Херсонської області.