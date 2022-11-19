Гетьманців: РФ 15 листопада завдала Україні до мільярда доларів збитків

Ракетна атака РФ проти України у вівторок, 15 листопада, завдала від 0,5 млрд до 1 млрд доларів прямих збитків українській економіці, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону.

"За нашими підрахунками, атака 15-го числа призвела до прямих збитків економіці України, які складають від половини до мільярда доларів" , — зазначив він.

Гетманцев нагадав, що Мінекономіки скоригувало свій макропрогноз у бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні, підкресливши, що в листопаді ці атаки не зменшилися, тому і падіння, на думку парламентарія, продовжиться.

Водночас він наголосив, що, крім прямих, є ще непрямі збитки, коли, зокрема, підприємства не можуть працювати через вимкнення електропостачання.

За його словами, загальні втрати економіки України від атак РФ будуть «відчутними».

Водночас Гетманцев запевнив, що паливо для роботи генераторів буде забезпечено в необхідній кількості.

Вдень 15 листопада РФ почала завдавати масованих ракетних ударів по містах України. Ракети влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури у північних, центральних та західних областях країни. РФ також завдала ракетних ударів по Києву, частина ракет влучила у житлові будинки у Печерському районі столиці. Загинула одна людина.