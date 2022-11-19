Генштаб: у Білорусі завершилися навчання мобілізованих солдатів армії РФ

У Брестській області Білорусі завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів російської армії, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 19 листопада.

У навчаннях брали участь підрозділи Другої мотострілецької дивізії першої танкової армії збройних сил РФ.

Повідомляється, що військовослужбовці, які покликані в ході проведення так званої часткової мобілізації, мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема через незадовільне забезпечення.

Частина зазначеного особового складу набула старої форми одягу і вже використовуваного спорядження. Військова техніка, в основному, у поганому технічному стані – весь час потребує ремонту.

Раніше повідомлялося, що Білорусь має намір налагодити на території країни виробництво компонентів снарядів калібрів 152-мм та 122-мм та перейти надалі на замкнутий цикл випуску боєприпасів.