Остін допустив поширення ядерної зброї через війну РФ

Війна Росії проти України може спричинити новий виток поширення ядерної зброї серед авторитарних держав, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Соратники Путіна (президента РФ Володимира Путіна - ред.) з автократії спостерігають за тим, що відбувається. І вони цілком можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм ліцензію на полювання" , - заявив Остін.

Нагадаємо, раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї під час випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети.

Також, за даними The New York Times, вище російське військове керівництво обговорило можливості Москви щодо застосування тактичної ядерної зброї проти України.