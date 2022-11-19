ОВА: Куп'янськ-Вузловий та Ізюм підключили до електромережі

На звільнених територіях Харківської області продовжують відновлювати електропостачання, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вперше за багато місяців світло було відновлене в смт Куп'янськ-Вузловий. Частина споживачів в цьому населеному пункті вже мають електрику в оселях. Наразі фахівці продовжують працювати над підключенням до живлення решти житлових будинків" , - написав Синєгубов.

Повідомляється, що, сьогодні також відновлено електропостачання у частини абонентів міста Ізюм та сіл Ізюмського району.

За словами Синєгубова, не зупиняються роботи з відновлення газо- та теплопостачання. Сьогодні відновлено газопостачання котелень смт Борова Ізюмського району.

Зазначено, що загалом протягом дня відновлено газопостачання 594 родинам Харківського та Ізюмського районів.