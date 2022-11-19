Глава Пентагону про падіння ракети в Польщі: нагадування про нерозсудливість Путіна

Падіння ракети в Польщі стало черговим нагадуванням світової спільноти про нерозсудливість війни, що розв'язана президентом РФ Володимиром Путіним, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Трагічний і тривожний вибух у Польщі цього тижня нагадав усьому світу про нерозсудливість обраної Путіним війни" , - зазначив міністр оборони США, маючи на увазі ракету, яка впала в Польщі недалеко від кордону з Україною, внаслідок чого загинули двоє людей.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що взимку значну перевагу на фронті матимуть українці.

У міру того, як настає перша повноцінна зима в період війни Росії з Україною в США, закінчуються деякі високотехнологічні системи озброєння та боєприпаси, які можна передати Києву.