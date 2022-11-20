Маск розблокував обліковий запис Трампа у Twitter

За результатами опитування, Ілон Маск відновив обліковий запис колишнього американського президента Дональда Трампа у Twitter, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

"Люди висловилися. Трампа буде відновлено (у Twitter - ред.)" , - написав мільярдер у своєму Twitter.

До слова, в опитуванні Маска взяли участь понад 15 мільйонів користувачів, з яких 51,8% проголосували на користь колишнього глави США.

Однак власник соцмережі вказав, що на кількість відповідей впливали так звані "боти".

Особистий обліковий запис Трампа вже відновлений та набирає підписників. Станом на 10:40, на його акаунт підписані понад 25 мільйонів користувачів.