Bloomberg: Маск планує нову хвилю звільнень у Twitter

Новий глава Twitter Ілон Маск може у понеділок, 21 листопада, провести ще одну хвилю звільнень, повідомили джерела Bloomberg. Скорочення можуть торкнутися працівників, які займаються продажами та партнерськими відносинами, повідомляє Новое время.

Як пише Bloomberg, Маск висунув персоналу ультиматум про збільшення робочого годинника. В іншому випадку пропонувалося звільнення з вихідною допомогою. За даними агентства, пішло більше технічних співробітників, ніж очікувалося, порівняно із ситуацією зі звільненням співробітників, які займаються продажем.

Маск попросив керівників відділів продажу та партнерських відносин провести скорочення. Обидва відмовилися займатися цим, за що було звільнено, стверджують співрозмовники Bloomberg.

Раніше новий власник Twitter Ілон Маск, який називав себе "Абсолютистом свободи слова", звільнив кількох інженерів, які публічно його критикували.

Також Маск звільнив e-mail приблизно половину співробітників Twitter, через що компанія зіткнулася з колективним позовом. Пізніше Twitter попросив деяких звільнених працівників повернутись. Частина співробітників звільнили помилково, частина виявилася потрібна для розробки та впровадження нових функцій.