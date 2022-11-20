Генштаб: противник готує проникнення ДРГ з Росії та Білорусі

На кордоні з Росією та Білоруссю загарбники готують провокації та проникнення диверсійно-розвідувальних груп, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 листопада.

Зазначається, у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи.

"Не виключено, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території Російської Федерації та Республіки Білорусь" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними штабу, на Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, визначеними підрозділами противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні та провокаційні дії.