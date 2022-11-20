У Казахстані достроково обирають президента: кандидатур лише шість

У Казахстані в неділю, 20 листопада, тривають позачергові президентські вибори. На пост глави держави, окрім чинного лідера Касим-Жомарт Токаєва, претендують ще п'ять кандидатів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом), і будуть відкриті для голосування до 20:00.

Громадяни Казахстану обирають президента із шести кандидатур, що балотуються на виборах. А саме:

Каракат Абден - Національний альянс професійних соціальних працівників;

Нурлан Ауесбаєв - ОСДП;

Жигулі Дайрабаєв - партія "Ауил";

Мейрам Кажікен - Співдружність профспілок Казахстану "Аманат";

Касим-Жомарт Токаєв - Громадська коаліція;

Салтанат Турсинбекова - РГО "Қазақ аналари - дәстүрге жол".

Вже проголосували всі шість кандидатів у президенти Казахстану, а також прем'єр-міністр Аліхан Смаїлов, голова Сенату Маулен Ашимбаєв, держсекретар Ерлан Карін, голова Мажилісу Ерлан Кошанов, акіми Ерболат Досаєв та Алтай Кульгінов та інші.

Касим-Жомарт Токаєв проголосував на президентських виборах Казахстану (фото: t.me/informburo_kz)

Крім того, свій голос на виборах віддав і перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

За даними Центральної виборчої комісії республіки, вже проголосували майже 2,8 мільйона громадян, що становить понад 23%.

Раніше повідомлялося, що лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про скорочення повноважень президента країни.

Нагадаємо, перед цим у Казахстані збільшили президентський термін, але прибрали можливість переобиратися.