Міноборони: Туреччина обстріляла позиції курдів у Сирії та Іраку

Міністерство оборони Туреччини повідомило про завдання повітряних ударів по курдських базах у Сирії та в Іраку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Туреччини.

У повідомленні зазначають, що це початок "антитерористичної повітряної операції". Анкара заявляє, що це відповідь на теракти, які відбулися в країні минулого тижня.

За повідомленням, ЗС Туреччини здійснили повітряні операції в районах Сирії Тель-Ріфат, Маранез, Дербесіє, Малікія, Айн-ель-Араб, Карачок, Айн-Дагне та в Іраку – Синджар, Сулейманія, Канділ.

Нагадаємо, вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль вдень у неділю 13 листопада. Місце вибуху розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим. За останніми даними, внаслідок вибуху загинули 6 осіб і ще 81 отримали поранення, з останніх 39 осіб вже виписали з лікарень після надання допомоги. П’ятеро з госпіталізованих — у реанімації.

Вранці 14 жовтня повідомили про затримання жінки, яка, як вважають правоохоронці, залишила вибухівку на вулиці.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що слідство має докази, що вибух організувала курдська PYD, а сліди атаки ведуть до Сирії. Він також відкинув співчуття Сполучених Штатів з приводу теракту у Стамбулі, натякнувши, що Анкара вбачає у ньому і провину США.