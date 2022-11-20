У Польщі завершили обстеження місця вибуху ракети

У прикордонному польському селі Пшеводув завершили обстеження місця вибуху ракети, яка вбила двох людей, повідомляє Європейська правда.

Станом на ранок неділі роботи у селі та безпосередньо на місці більше немає поліцейського контролю, слідчих та експертів.

Також повідомляють, що у неділю відбудеться прощання із другим загиблим внаслідок вибуху.

Нагадаємо, вибух у Пшеводуві стався вдень 15 листопада, невдовзі після початку масштабного ракетного удару РФ по Україні, через що у Польщі скликали засідання Ради нацбезпеки. Спершу припускали, що на Пшеводув впала російська ракета і неофіційно повідомляли, що ракет могло бути дві.

Згодом повідомили, що, за попередніми висновками польських та американських експертів, найімовірніше, це була ракета з української системи протиповітряної оборони.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада назвав вибух нещасним випадком. Також він заявив, що розуміє президента України Володимира Зеленського, який висловив переконання, що ракета, яка впала у вівторок на територію Польщі, була саме російською.