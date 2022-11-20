Уряд Британії розглядає зняття торговельних бар’єрів з ЄС

Прем’єр Сполученого Королівства Ріші Сунак шукає шляхи усунення торговельних бар’єрів Великої Британії з ЄС, включаючи потенційні відносини у швейцарському стилі, які потенційно можуть викликати гнів багатьох у правому крилі його Консервативної партії, повідомляє Економічна правда.

Про це пише The Times.

Торговельні відносини Швейцарія та ЄС побудовані на низці двосторонніх угод, за якими вимагається більш ліберального ставлення до міграції з ЄС, ніж була б готова прийняти фракція партії, яка виступає за Brexit.

"Будь-який підхід, який вимагає від Сполученого Королівства узгодження з правилами ЄС, щоб отримати торговельні переваги, чи то в рамках швейцарського підходу, чи будь-якого іншого, був би цілком неприйнятним" , — повідомила газета Times про слова лорда Фроста в п’ятницю.

Фрост і колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон виключили такий підхід, оскільки вони склали мандат Великобританії на переговори в 2020 році. Велика Британія почала працювати над новою торговою угодою зі Швейцарією в квітні 2022 року, коли Джонсон ще був прем’єр-міністром.