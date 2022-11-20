Генштаб: в Україні загинули понад 84 тисячі російських військових
З початку вторгнення РФ Збройні сили України знищили понад 84 тисячі російських військових.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 886 (+1),
- бойових броньованих машин ‒ 5 817 (+2),
- артилерійських систем – 1 868 (+1),
- РСЗВ – 393 (+0),
- засобів ППО ‒ 209 (+0),
- літаків – 278 (+0),
- гелікоптерів – 261 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 (+1),
- крилатих ракет ‒ 480 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 371 (+3),
- спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
Дані уточнюються.