Генштаб: в Україні загинули понад 84 тисячі російських військових

З початку вторгнення РФ Збройні сили України знищили понад 84 тисячі російських військових.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 886 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 5 817 (+2),

артилерійських систем – 1 868 (+1),

РСЗВ – 393 (+0),

засобів ППО ‒ 209 (+0),

літаків – 278 (+0),

гелікоптерів – 261 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 (+1),

крилатих ракет ‒ 480 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 371 (+3),

спеціальної техніки ‒ 161 (+0).

Дані уточнюються.