Генштаб: в Україні загинули понад 84 тисячі російських військових

Генштаб: в Україні загинули понад 84 тисячі російських військових
Фото: Facebook

З початку вторгнення РФ Збройні сили України знищили понад 84 тисячі російських військових.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 886 (+1),
  • бойових броньованих машин ‒ 5 817 (+2),
  • артилерійських систем – 1 868 (+1),
  • РСЗВ – 393 (+0),
  • засобів ППО ‒ 209 (+0),
  • літаків – 278 (+0),
  • гелікоптерів – 261 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 480 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 371 (+3),
  • спеціальної техніки ‒ 161 (+0).

Дані уточнюються.

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