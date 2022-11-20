Розвідка: РФ готує теракти на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі
Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.
"Відомо, що найближчим часом на території білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів" – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема гродненської та брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція "Островець".
Розробкою та реалізацією "проекту" займаються російські спецслужби. Натомість білоруський КДБ просто поставлений до відома", – йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, Росія традиційно планує призначити "відповідальними за теракти" громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму.
Зазначається, що підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже привели в стан підвищеної бойової готовності.
ГУР МОУ наголошує, що таким чином Росія хоче прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів.
АЕС "Островець" побудовано режимом Лукашенка у 2020 році за російським проектом і на російські гроші.
Міжнародні експерти відзначають, що будівництво відбулось з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції "Островець" та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації. Одразу після запуску в роботу на АЕС сталося кілька серйозних аварій.