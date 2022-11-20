У ЗСУ розповіли про плани противника

Після низки великих невдач на фронті російська армія планує захопити Луганську та Донецьку області, а потім може націлитись на взяття усієї Запорізької області, повідомляє Корреспондент.

Про це в ефірі телемарафону 20 листопада заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, низка стратегічних провалів Армії РФ на Київщині, Лиманському, Харківському та Херсонському напрямках призвела до того, що їй залишається лише здобувати якісь "перемоги" на тактичному рівні.

"Оскільки протягом усієї війни і навіть раніше одним із головних наративів російської пропаганди було так зване "звільнення народу Донбасу", то зрозуміло, що вони хочуть вийти на кордони Луганської та Донецької області... І, вийшовши на ці кордони, можливо, далі вони хотіли б повністю захопити Запорізьку область, яка за їхніми законами та конституції це ж нібито "територія РФ" , - уточнив представник Східного угруповання.

Череватий наголосив, що ЗСУ постійно зривали плани противника і, попри чисельну перевагу армії РФ на Донбасі, вже чотири місяці тримають оборону в районі Бахмута та Авдіївки.

Крім того, на Луганщині російські війська зазнають поразки та вже 12 населених пунктів під контролем України.