Очевидці: у центрі Москви пожежа з сильним задимленням

У Москві сьогодні, 20 листопада, виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнуло димом, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Пожежа виникла у районі трьох вокзалів у центрі Москви. За даними російських ЗМІ, горить складське приміщення на Комсомольській площі.

У МНС Росії заявили, що присвоїли інциденту другий ступінь складності. Попередньо відомо, що врятували сім осіб. Ймовірно, у будівлі ще є люди. На місце інциденту відправили пожежний потяг.

У мережі зазначають, що у центрі Москви горить квітковий магазин. Росіяни у Telegram-каналах публікують відео, на яких помітний стовп чорного диму.

Нагадаємо, вчора під Санкт-Петербургом стався сильний вибух та пожежа. Російські рятувальники заявили, що на газопроводі відбулася розгерметизація з подальшим спалахом.