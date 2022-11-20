ДСНС: у низці областей можливі проблеми на дорогах через снігопади

Завтра, 21 листопада, в Україні, окрім південних та південно-східних областей, на дорогах очікується ожеледиця та сильні снігопади, що може призвести до порушення руху транспорту, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС України.

Вдень у північних регіонах, Києві, Київській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях очікується сильний мокрий сніг та дощ, місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця І рівня небезпеки.

У ДСНС України закликали водіїв по можливості відмовитися від використання особистого транспорту та утриматися від далеких поїздок.