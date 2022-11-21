Макрон поговорив із головою МАГАТЕ та планує зателефонувати Зеленському

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

У виданні зазначають, що розмова Макрона та Гроссі сталася на тлі обстрілу Запорізької АЕС, який розпочався 19 листопада ввечері і продовжився вже 20 листопада вранці.

При цьому завтра, 21 листопада, має відбутися телефонна розмова між Макроном та президентом України Володимиром Зеленським.