Трамп сказав, що не хоче повертатися у Twitter

Незважаючи на те, що новий власник Twitter Ілон Маск розблокував обліковий запис екс-президента Штатів Дональда Трампа, той заявив, що не має наміру повертатися до соцмережі, повідомляє Українська правда.

Трамп повідомив, що він не планує повертатися до Twitter, оскільки там "падає залучення користувачів і надто багато фейкових акаунтів".

Натомість він запросив усіх прихильників приєднуватися до його власної соціальної мережі, тому що в неї "неймовірне охоплення користувачів" і в ній "набагато зручніше, ніж у Twitter".

У той же час, Трамп схвалив придбання Маском соціальної платформи, назвавши його "персонажем, який завжди був йому симпатичний".