Токаєв розповів про зміни у Казахстані після президентських виборів
Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який лідирує за даними екзитполів на позачергових виборах глави держави, заявив про відкриття нової політичної доби в країні та майбутнє реформування всіх основних інститутів влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Токаєва перед членами Республіканського. громадського штабу, розміщеного у його Telegram, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Казахстанський лідер заявив, що конституційна реформа здійснюватиметься "чітко та послідовно".
"Ми переходимо до нової форми політичного устрою країни" , - наголосив Токаєв.
Крім того, на економіку країни чекають "кардинальні зміни" з метою підвищення добробуту громадян.
"Для втілення всіх цих цілей у життя нам потрібна єдність. Тому закликаю всіх вас до єдності!", - сказав лідер на президентських виборах.
Щодо самої виборчої кампанії, то, на переконання Токаєва, вона "пройшла справедливо і відкрито", і всім кандидатам у президенти були надані рівні можливості, жодних обмежень щодо балотованих не було.
"Вони вільно відвідували регіони, зустрічалися з виборцями, вели агітацію... Кожному виборцю було надано свободу вибору. Таким чином, ця кампанія пройшла справедливо і відкрито" , - заявив політик.