Токаєв розповів про зміни у Казахстані після президентських виборів

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який лідирує за даними екзитполів на позачергових виборах глави держави, заявив про відкриття нової політичної доби в країні та майбутнє реформування всіх основних інститутів влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Токаєва перед членами Республіканського. громадського штабу, розміщеного у його Telegram, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Казахстанський лідер заявив, що конституційна реформа здійснюватиметься "чітко та послідовно".

"Ми переходимо до нової форми політичного устрою країни" , - наголосив Токаєв.

Крім того, на економіку країни чекають "кардинальні зміни" з метою підвищення добробуту громадян.

"Для втілення всіх цих цілей у життя нам потрібна єдність. Тому закликаю всіх вас до єдності!", - сказав лідер на президентських виборах.

Щодо самої виборчої кампанії, то, на переконання Токаєва, вона "пройшла справедливо і відкрито", і всім кандидатам у президенти були надані рівні можливості, жодних обмежень щодо балотованих не було.