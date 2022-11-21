Україна отримає пасажирські автобуси від Естонії

Естонія відправляє в Україну пасажирські автобуси. Як повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, загалом мають намір передати 27 міжміських автобусів великого класу, повідомляє Автоцентр.

Чиновник зазначив, що до збору допомоги для України, крім МЗС, підключилися Міністерство економіки та комунікацій, а також Департамент транспорту. Саме завдяки їм удалося закупити велику партію транспорту. Ці автобуси буде поставлено двома партіями. Частина приїде у листопаді, а частина – у грудні.

Також Урмас Рейнсалу заявив, що як гуманітарна допомога крім автобусів в Україну вирушать електрогенератори в кількості 13 штук. Їх придбала на пожертвування організація "Естонські леви". Генератори передадуть до дитячих закладів, які через постійні обстріли змушені працювати у сховищах.