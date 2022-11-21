Британська розвідка відзначила вразливість росіян в районі Сватового

На думку британської розвідки, ділянка в районі Сватового, ймовірно, стала більш вразливим оперативним флангом російських військ, повідомляє Українська правда.

Як зазначається у розвідувальному огляді Міноборони Британії, протягом останніх семи днів навколо Сватівського району Луганської області тривають інтенсивні артилерійські бої.

Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують надавати пріоритет спорудженню оборонних позицій, майже напевно частково укомплектованих погано підготовленими мобілізованими резервістами.

"Оскільки південно-західна лінія російського фронту на східному березі Дніпра стала більш захищеною, сектор Сватове, ймовірно, став більш вразливим оперативним флангом російських військ" - йдеться в огляді.

Оскільки Сватове є важливим населеним пунктом Луганської області, російські лідери, швидше за все, вважатимуть утримання контролю над ним своїм політичним пріоритетом, вважає британська розвідка.