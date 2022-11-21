Генштаб: Росіяни втратили ще майже 400 вояків та 6 танків

Генштаб: Росіяни втратили ще майже 400 вояків та 6 танків
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська втратили за добу на війні 390 вояків, 6 танків та 5 броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 84600 (+390) осіб ліквідовано,
  • танків - 2892 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин - 5822 (+5) од.,
  • артилерійських систем - 1870 (+2) од.,
  • РСЗВ - 393 (+0) од.
  • засобів ППО - 209 (+0) од.,
  • літаків - 278 (+0) од.,
  • вертольотів - 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0) од.,
  • крилатих ракет - 480 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4378 (+7) од.,
  • спеціальної техніки – 161 (+0) од.

Дані уточнюються.

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