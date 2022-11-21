Генштаб: Росіяни втратили ще майже 400 вояків та 6 танків

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська втратили за добу на війні 390 вояків, 6 танків та 5 броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 84600 (+390) осіб ліквідовано,

танків - 2892 (+6) од.,

бойових броньованих машин - 5822 (+5) од.,

артилерійських систем - 1870 (+2) од.,

РСЗВ - 393 (+0) од.

засобів ППО - 209 (+0) од.,

літаків - 278 (+0) од.,

вертольотів - 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0) од.,

крилатих ракет - 480 (+0) од.,

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4378 (+7) од.,

спеціальної техніки – 161 (+0) од.

Дані уточнюються.