В окупованій Макіївці горить нафтобаза (ВІДЕО)

У тимчасово окупованій Макіївці палають дві цистерни з паливом три стаціонарні ємності на території нафтобази﻿. Про це йдеться у повідомленні так званого "МНС ДНР", повідомляє Ділова столиця.

Як зазначають окупанти, причиною вибуху стало "потрапляння вибухонебезпечного предмета", через це загорілися дві цистерни з паливом, а також три стаціонарні ємності.

Нафтобаза розташована на вулиці Антропова в Червоногвардійському районі міста. Повідомлення про пожежу ІІІ рівня складності надійшло о 3:06 за київським часом.