В окупованій Макіївці горить нафтобаза (ВІДЕО)
У тимчасово окупованій Макіївці палають дві цистерни з паливом три стаціонарні ємності на території нафтобази. Про це йдеться у повідомленні так званого "МНС ДНР", повідомляє Ділова столиця.
Як зазначають окупанти, причиною вибуху стало "потрапляння вибухонебезпечного предмета", через це загорілися дві цистерни з паливом, а також три стаціонарні ємності.
Нафтобаза розташована на вулиці Антропова в Червоногвардійському районі міста. Повідомлення про пожежу ІІІ рівня складності надійшло о 3:06 за київським часом.