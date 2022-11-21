ОП: Українцям не треба масово виїжджати з країни через імовірного блекауту

Українцям не треба виїжджати з країни через можливий блекаут по всій Україні, оскільки, ймовірніше, загального відключення світла не буде, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в ефірі телеканалу ICTV заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ми вже проходили багато різних сценаріїв, вони були протягом останнього місяця. Я хотів би відразу всіх заспокоїти – виїжджати з країни точно нікуди не треба… Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо" , – сказав він.

Тимошенко додав, що "в будь-якому випадку працює і ДСНС, працює обласна влада, щоб розгортати пункти незламності, пункти обігріву, а паралельно працюють енергетики, щоб протягом доби, двох, трьох, лагодити енергетику".

Посадовець зазначив, що все залежить від ситуації з ракетними обстрілами.

"Але в будь-якому випадку ми у своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо" , — наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше генеральний директор найбільшої в Україні приватної енергетичної компанії ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю BBC заявив, що українцям слід розглянути варіант виїзду за кордон на зиму — щоб зменшити споживання електроенергії та, відповідно, знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру. Згодом у компанії уточнили, що в Україні нині немає такої надзвичайної ситуації, яка потребувала б виїзду за кордон.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук прогнозував, що Україні, можливо, незабаром доведеться вдатися до "планових включень" електроенергії в деяких районах.