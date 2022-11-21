У Кремлі заявили, що не проти Зеленського на посаді президента

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зміна влади в Україні не є метою так званої "спецоперації". Про це, з посиланням на російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.

На запитання, чи зміна влади в Україні є однією з цілей "спецоперації" проти України, Пєсков відповів: "Ні, президент вже говорив про це".

На брифінгу Пєскова також попросили прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок. Він відповів: "Росія хоче досягти своєї мети, і вона її досягне".