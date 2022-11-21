WP: ЗСУ важко розширити свій наступ через сильну оборону РФ

Неподалік від села Ківшарівка на східному березі річки Оскіл українські війська зіштовхнулися зі стіною російського опору, намагаючись розширити контрнаступ, який ще два місяці тому в неочікуваному темпі визволяв території неподалік. Про це, з посиланням на Washington Post, повідомляє Дзеркало тижня.

Солдат 92-ї механізованої бригади на ім’я Андрій не знав, що сказати, коли група офіцерів української розвідки прийшли і спитали про наступ його підрозділу в напрямку Сватового.

«На скільки відверто мені сказати? Було дуже важко» , - сказав Андрій журналістам.

Після осінніх перемог Києва війна, яку розв’язала Росія, дійшла до нової поворотної точки. Впродовж 2,5 місяців українські сили вражали світ своїм рішучим духом, спочатку визволивши Харківську область, а потім методично вигнавши ворога з правого берега Дніпра в Херсонській області. Перемоги додали Києву впевненості, підвищили моральний дух і посилили очікування нових успіхів. Україна має всі можливості продовжувати свій контрнаступ , щоб визволити якомога більше територій, поки Росія страждає від дефіциту солдатів і проблем з командуванням. Пентагон разом з європейськими союзниками пообіцяв озброювати українську армію стільки, «скільки буде потрібно».

«Але українські сили тепер зіштовхнулися з перешкодами, які сповільнюють просування вперед. Обидві сторони готуються до продовження боїв наступного року. І жодна з армій ще не наблизилася до того, що вважає перемогою» , - пише видання.

Російські позиції на зміненому фронті в багатьох місцях краще укріплені. Українцям доводиться пробивати численні лінії оборони ворога. Болотисті умови роблять маневрування особливо складними. І така ситуація збережеться, поки ґрунт не замерзне в середині зими. Видання пише, що українська сторона, як і російська, зіштовхнулася з нестачею боєприпасів і виснаженням солдатів. Росія також змогла вивести свої найбільш боєздатні підрозділи з Херсона. А це означає, що ці сили можуть з’явитися як серйозний суперник в іншому місці.

Запеклі бої тривають поблизу Сватового, де Андрій і його підрозділ нещодавно намагалися захопити російські позиції, але опинилися в засідці. Український військовий розповів, що Росія змішує нещодавно мобілізованих солдатів з групами сил спеціального призначення. Останні не просто більш досвідчені, а й краще забезпечені. Вони користуються безпілотниками для розвідки, щоб виявити українські сили, коли вони намагаються наступати.

Росія надто слабка, щоб вести наступ. Але Москва змогла все ж хоч якось зміцнити свої оборонні позиції, при цьому не припиняючи обстріли критичної інфраструктури України.

«Виявилося, у них тепер три лінії оборони. Але вони просто сидять там і не намагаються рухатися вперед» , - сказав Андрій.

Washington Post пише, що така ситуація призвела до появи припущень, що Україні пора почати переговори з Росією, щоб знайти політичне рішення для конфлікту, що майже напевне буде вимагати територіальних поступок.

Нещодавно з подібною пропозицією виступив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Під час прес-конференції він сказав, що лінія фронту, яка простягається від Харківської області і до Херсона «почала стабілізуватися». І в довгостроковій перспективі не варто думати, що Україна зможе визволити ще 20% своєї території, яка перебуває під російською окупацією. Хіба що «російська армія зазнає повного краху, що малоймовірно».

В цей же час міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв допомагати Україні в захисті свого населення і досягненні цілей на полі битви. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав чітко зрозуміти, що мета Києва - це визволити всі території, які контролює Росія включно з Кримом.

Прес-секретар українських ВПС Юрій Ігнат сумнівається, що Росія виконає будь-які домовленості. Натомість вона використовує паузу у боях, яка почнеться через переговори, щоб поповнити запаси боєприпасів і ракет, підготувати мобілізованих і полагодити або замінити пошкоджену техніку.

«Росії потрібне перемир’я до весни. А потім вона завдасть новий удар за допомогою всього, що в неї. Крім того, вони будують нові ракети, почнуть завдавати удари з новою силою, щоб знищити нас повністю. Така зовнішня політика і мирний план Росії» , - сказав він.

Аналітики вважають, що в короткостроковій перспективі Україна, швидше за все, продовжить свої наступальні операції, але в менших масштабах. Організувати ще один потужний контрнаступ, але цього разу в Запорізькій області, буде важко через погодні умови. На думку старшого аналітика «Інституту дослідження війни» Мейсона Кларка, Київ не зможе почати нову широкомасштабну операцію до січня чи лютого. Однак, до кінця року він буде проводити менші операції, щоб відвоювати територію.

Директор польської компанії Rochan Consulting Конрад Музика зауважує, що українські сили мають перевагу завдяки західному озброєнню. Але росіяни зміцнили свої оборонні позиції. І розбити їх так, як це було в Харківській області або навіть поблизу Херсона, навряд чи вийде. Очевидних слабких місць вздовж всього російського фронту немає, - каже експерт.

«Зараз українцям буде важко створити умови, які б дозволили провести маневр для завдання масштабної поразки російським військам. Російські сили погано озброєні, погано підготовлені. Але вони мають кількісну перевагу. Вони не шукають спосіб покращити якість своїх військ, а лише намагаються утримати лінію» , - пояснив Музика.

Washington Post пише, що на момент початку мобілізації у Росії було близько 90 тисяч солдатів на території України. Неназваний чиновник європейської країни НАТО сказав, що з того часу Москва змогла відправити ще 100 тисяч чоловіків на фронт. Ще приблизно 200 тисяч проходять підготовку. Їх відправляють в Україну у найближчі місяці. Тоді вони будуть хоча б трохи в кращій формі, ніж ті солдати, яких кидають на фронт зараз. Таким чином, у Росії можуть з’явитися кращі бойові сили навесні.

«Це багато бійців. Ми всі добре знаємо, що їхня якість погана. Їм бракує техніки і підготовки. Однак, до певної міри кількість перевершує якість. А ще грає роль швидкість» , - сказав виданню неназваний чиновник.

Він додав, що Росія втратила велику кількість танків, БТР і БМП. Однак, в її запасі ще тисячі таких машин. Російські заводи з виробництва артилерійських снарядів працюють в дві-три зміни, оскільки Москва дуже масово витрачає такі боєприпаси. США і союзники в Європі тим часом стараються забезпечити всім необхідним Україну. І саме завдяки цьому українські війська змогли добитися значного успіху впродовж останніх місяців.

«Захід опинився в складній ситуації. Багато чого вже передали. Західним країнам доводиться глибше залізти у свої склади. Тож зараз потрібні більш довгострокові і більш стратегічні зусилля» , - сказав чиновник однієї з країн НАТО.

Попри заклики до переговорів, Київ і Москва готуються до продовження війни.