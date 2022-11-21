Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії та Білорусі
Нова Зеландія запровадила нові санкції відносно 22 громадян РФ та Білорусі. Також під обмеження потрапили підприємства нафтогазового та сталеливарного сектору, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява глави МЗС Нової Зеландії Нанаї Махути.
"Нова Зеландія вперше виступила проти можновладців та олігархів Росії, запровадивши санкції проти політичної та економічної еліти у березні цього року, після чого у травні та вересні були введені подальші санкції", - заявила глава МЗС.
За її словами, подальші санкції зараз спрямовані проти 22 членів еліти, які надають підтримку незаконному вторгненню в Україну та які були винагороджені за свою лояльність багатством і впливом.
Під санкції потрапили доньки Путіна - Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова (вже під санкціями), голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, а також дружина та син президента Білорусі Олександра Лукашенка (вже під санкціями).
Махута пояснила, що під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для Росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання.
"Сьогоднішні санкції продовжують демонструвати наше чітке засудження загроз суверенітету України та людських жертв цієї незаконної війни, - додала глава МЗС Нової Зеландії.
Нагадаємо, що міністр оборони Нової Зеландії відвідав Україну та зустрівся з главою Міноборони України Олексієм Резніковим.
Нова Зеландія відправить ще 66 військовослужбовців до Британії для проведення навчань ЗСУ.