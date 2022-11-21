ОК "Південь": На Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші

На Кінбурнській косі на Миколаївщині триває військова операція, яка вимагає інформаційної тиші, повідомляє Новое время.

Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону в понеділок, 21 листопада.

За словами Гуменюк, географічні особливості району дозволяють російським окупантам підтягувати на Кінбурнську косу резерви з тимчасово захопленої території. При цьому вона наголосила, що регіон «не настільки потужний, щоб витримати велике скупчення військ». Також він оточений водою, і це "створює передумови для того, щоб там не втриматися".

"...У цей час там зазвичай дуже сильно штормить. І втриматися, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Дуже потужні вітри, шторми, навіть природа змиває і зливає ворога з цієї землі... Ми продовжуємо бойову роботу. Щойно буде результат, ми про нього прозвітуємо. Зараз це військова операція в режимі тиші" , - сказала речниця.

Гуменюк також зазначила, що на тлі розмов про можливу участь Миколаївського порту в зерновій угоді цю територію потрібно очистити, «щоб зерновий коридор із Миколаєва працював безпечно».

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що на Кінбурнській косі залишаються російські війська, але це "питання часу".

12 листопада Наталія Гуменюк казала, що Кінбурнська коса залишається єдиною ще не звільненою територією в Миколаївській області.

11 листопада Віталій Кім повідомив, що майже вся Миколаївська область повернулася під контроль України. Він уточнював, що захопленою залишається частина Кінбурнської коси. Там розташовані три населені пункти, що належать до Миколаївської області: Покровське, Василівка і Покровка.