Подоляк: Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон"
З російського медіапростору зникли згадки про Херсон після того, як українські захисники звільнили місто, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон". Місто, "анексію" якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru–медіаполі".
В ОП додали, що підтримують таку інформаційну стратегію російських окупантів: сьогодні забули слово "Херсон", завтра – "Донецьк", післязавтра – "Крим", скоро – "Україна".