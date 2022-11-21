Президен Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні домовленостей у Сирії, повідомляє Європейська правда.

Про це Ердоган заявив у понеділок журналістам, повідомляє турецьке державне агентство Anadolu.

Турецький президент нагадав про домовленості 2019 року, укладені в Сочі, згідно з якими російська сторона взяла на себе відповідальність щодо зачистки окремих районів Сирії від, за словами Ердогана, терористів.

"На жаль, незважаючи на неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов'язання не виконані. Чи не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що у разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів" , - сказав Ердоган.

"Саме із цим пов'язані удари, завдані напередодні по 12 об'єктах терористів у сирійському Кобані. Це частина операцій, які буде продовжено" , - додав турецький президент.

У відповідь на теракт у Стамбулі в ніч проти неділі Туреччина здійснила операцію "Меч-кіготь" на півночі Сирії та Іраку, в межах якої, як вона стверджує, військова авіація знищила 89 цілей, пов’язаних із терористичними організаціями.

Удари були спрямовані на бази Робітничої партії Курдистану (РПК) і афілійованого з ним сирійського курдського ополчення "Загони народної самооборони" (YPG) – обидві організації Анкара вважає терористичними.