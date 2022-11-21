У Міноборони розповіли про найгарячіший напрямок фронту
Найгарячішим напрямком на фронті наразі є Донецька область: ворог дещо знизив штурмову активність через погану погоду, але не ослаблює потужність обстрілів, повідомляє Українська правда.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону 21 листопада.
"Після того, як був звільнений Херсон, це стало досить деморалізуючим фактором для російських бійців і суспільства РФ, відповідно вони шукають місце прикладення сили, щоби були принаймні тактичні новини, щоб цей дух підняти.
Вони концентрують свої зусилля зараз на сході, і насамперед найгарячіша точка зараз - це Донецька область.
Їм заважає здійснювати атаки в тій кількості, як вони робили минулий тиждень, лише погана погода. Бо в другій половині минулого тижня на донецькому напрямку ЗСУ відбивали сотні атак на день.
Зараз через погоду трохи зменшилось (кількість спроб штурму –ред.), разом з тим не зменшилася кількість обстрілів: по всьому східному фронту майже 400 обстрілів за день (за найсвіжішими даними).
Маляр зазначила, що окупанти не полишають мрії вийти на адміністративні кордони Донеччини, але ЗСУ дуже потужно відбивають всі атаки.
"Ціна того, що ворог не просувається, - дуже висока", - додала заступниця міністра.