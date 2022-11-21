Генштаб: Окупанти в Криму намагаються покращити показники мобілізації

В окупованому Криму так звані військові комісаріати почали видавати повістки під підпис для того, щоб покращити показники мобілізації, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Генштабу.

У Генштабі вказують, що в Криму тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.

"Зокрема, в місті Сімферополь, 19 листопада поточного року, відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації.

З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис".

Що цьому передувало: