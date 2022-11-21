Повітряні сили: РФ перекидає авіацію вглиб окупованих територій

Війська РФ почали перекидати авіацію вглиб тимчасово окупованих Криму та Херсонської області після звільнення правого берега Дніпра, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу.

"Звільнення Херсонської області дещо змінило тактику застосування російської авіації, бо (було звільнено — ред) знаменитий аеродром у Чорнобаївці, де була армійська авіація, вертольоти противника, ці вертольоти потрібно кудись перемістити" , — сказав він.

Ігнат додав, що окупанти все ще використовують аеродром у Джанкої та ще чотири аеродроми в українському Криму, а також аеродром Чаплинка у тимчасово окупованій Херсонській області. При цьому речник додав, що для авіації відстань особливого значення не має.

"Все одно це менше аеродромів. Ми знаємо, що близько 40 аеродромів використовує Росія. Це аеродроми Білорусі, окупованого Криму та території Росії. Ці аеродроми використовуються винищувачами, бомбардувальниками та гелікоптерами. Мінус два аеродроми – для нас це лише позитив" , – сказав він.

Загалом, за даними Генштабу, війська РФ втратили в Україні 278 літаків та 261 вертоліт.