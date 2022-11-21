Подоляк: РФ планомірно обстрілює Херсон, щоб помститися місцевим жителям

Війська РФ почали планомірно обстрілювати звільнений Херсон із лівого берега Дніпра. Таким чином країна-терорист хоче помститися місцевим жителям, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"РФ розпочала планомірний обстріл Херсона з лівого берега. Військової логіки немає: просто хочуть помститися місцевим" , — пише він.

Подоляк підкреслив, що обстріл українського міста — це величезний воєнний злочин у прямому ефірі. Він також звернувся до Організації Об'єднаних Націй із прав людини.

«Хтось уже бачив заяви ООН? Чи рутина російських звірств уже не цікава?» — пише Подоляк.

21 листопада депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що російські окупанти вже третю добу здійснюють хаотичний обстріл Херсона. Він назвав російську агресію помстою людям, які чекали на ЗСУ.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко цього ж дня повідомляв, що внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсона до обласної лікарні доставили чотирьох людей. Під час госпіталізації одна людина померла.