Макрон провів термінову розмову із Зеленським після обстрілу окупантами ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 листопада, провів термінові переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на заяву Макрона під час виступу на міжнародній конференції на підтримку Молдови.

Французький президент наголосив, що на кожну військову перемогу України Росія «відповідає новими бомбардуваннями критичної інфраструктури України». Макрон також згадав про загрози Запорізькій АЕС і сказав, що "контекст залишається дуже складним".

Офіс президента та Єлисейський палац не повідомляли про переговори лідерів. Український президент написав у Twitter, що обговорив з Макроном ситуацію на полі бою в Україні та українських атомних станціях, а також наголосив, що ЗАЕС потрібно демілітаризувати.

Напередодні Еммануель Макрон розмовляв із гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

20 листопада спостерігачі МАГАТЕ повідомили про більш ніж десять вибухів у районі захопленої росіянами Запорізької АЕС.

В українському Енергоатомі заявили, що російські військові весь ранок неділі обстрілювали ЗАЕС. Було пошкоджено будівлі та обладнання станції. Окупанти намагаються звинуватити в обстрілі Україну.

За даними компанії, характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчать про те, що росіяни навмисне вивели з ладу інфраструктуру, потрібну для запуску енергоблоків 5 і 6 та відновлення виробництва електроенергії Запорізької АЕС для потреб України.