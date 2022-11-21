Туреччина звинуватила курдських бойовиків в ударі по своєму прикордонному району

Щонайменше троє людей загинули після ракетного обстрілу Каркомиша у прикордонному районі Туреччини, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Ще шестеро людей отримали поранення. Під обстріл потрапили школа, два будинки та вантажівка, повідомив голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу. Турецька влада звинуватила бойовиків угруповання Робоча партія Курдистану в тому, що вона випустила п'ять ракет із півночі Сирії.

[ON THE GROUND]



In Teqil Beqil, Derik, Turkey's 'double-tap' strike last night killed 9 civilians, including 1 journalist, and injured 3. RIC visited the site to record the impact of the bombing. pic.twitter.com/OLydEvZYgM — Rojava Information Center (@RojavaIC) November 20, 2022

14 листопада уряд Туреччини звинуватив курдських бойовиків у вибуху на вулиці Істікляль у Стамбулі 13 листопада, внаслідок якого загинули шестеро людей і понад 80 отримали поранення. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух. Робоча партія Курдистану та Сирійські демократичні сили заперечують свою причетність.

19 листопада Сирійські демократичні сили, очолювані курдами, повідомили, що турецька авіація обстріляла два села на півночі Сирії.

У неділю, 20 листопада, Туреччина здійснила повітряні атаки по позиціях курдських формувань у північних частинах Сирії та Іраку. Анкара стверджує, що проводить операцію Пендже-Килич відповідно до права на самооборону за 51 ст. Статут ООН.