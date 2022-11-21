ЗМI: Російська мова більше не викладатиметься у школах Латвії

Латвія до 2026/2027 навчального року зробити другою іноземною мовою у школах одну з мов Європейського Союзу. Школярі, ймовірно, більше не зможуть вивчати російську мову як другу іноземну, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Міністерства освіти та науки Латвії, яку приводить LSM.

Міносвіти зазначає, що такі зміни сприятимуть повній інтеграції молоді у європейський освітній простір, сприятимуть вивченню офіційних мов ЄС. Це у свою чергу, відкриває широкі можливості працевлаштування всередині та за межами Європейського союзу.

У Латвії першу іноземну мову викладають з 1 класу, а найчастіше обирають англійську мову. Друга іноземна мова починається в 4 класі. Яку мову вивчати як другу іноземну, навчальний заклад визначає самостійно. Майже половина шкіл Латвії не пропонує вибору – у понад 300 школах учні вивчають лише російську як другу іноземну.

Міносвіти Латвії та Національний центр змісту освіти отримують багато запитів від батьків щодо того, аби зробити другою іноземною одну з мов ЄС. Передбачається трирічний перехідний період, щоб школи могли знайти нових викладачів або дати можливість вчителям перекваліфікуватися.

Нагадаємо, що раніше Латвія хотіла на законодавчому рівні обмежити використання російської мови на роботі та в громадських місцях.

Мінекономіки Латвії відмовилось від використання російської мови в комунікації.

Міністерство освіти Литви перегляне усі шкільні підручники російською мовою. Підозрюють, що вони не відповідають сучасній політичній ситуації.