ОВА: Росіяни обстріляли прикордонне село на Сумщині

Війська РФ у понеділок, 21 листопада, обстріляли прикордонне село на Сумщині. Люди не постраждали, але було пошкоджено п’ять будинків місцевих мешканців, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Він уточнив, що внаслідок російської атаки постраждала Хотинська громада. Росіяни били одночасно з кількох видів зброї.

"20 мін, 8 снарядів із артилерії та ще 10 із Градів розірвалися біля будинків мирних мешканців. На цю мить відомо щонайменше про п’ять осель, які значно постраждали" , — сказав Живицький.

Глава ОВА додав, що внаслідок російських обстрілів у будинках вибито вікна з рамами, частково зруйновано стіни та дахи, а також пошкоджено газопровід.

Люди не постраждали, наголосив він.